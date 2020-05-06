В этом году массовых мероприятий в честь окончания Второй мировой войны в Украине не будет

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что массовые мероприятия, запланированные на 8 и 9 мая, были отменены в связи с карантином.

В то же время глава правительства сообщил, что украинских ветеранов войны поздравят в индивидуальном порядке. В связи с этим он обратился к региональным властям.

«Единственная просьба к главам областных государственных администраций - лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году», - призвал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своих коллег приехать в Минск.

Он подчеркнул, что главы стран бывшего Советского Союза получили предложение приехать в Минск на парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - заявил президент.

При этом Лукашенко напомнил о том, что Беларусь является наиболее пострадавшей республикой в результате Второй мировой войны.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

Напомним, Лукашенко в отчаянии неожиданно обратился к Зеленскому: "Приглашаю хотя бы...".

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