В этом году массовых мероприятий в честь окончания Второй мировой войны в Украине не будет
Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что массовые мероприятия, запланированные на 8 и 9 мая, были отменены в связи с карантином.
В то же время глава правительства сообщил, что украинских ветеранов войны поздравят в индивидуальном порядке. В связи с этим он обратился к региональным властям.
«Единственная просьба к главам областных государственных администраций - лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году», - призвал Шмыгаль.
Отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов
Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, в городе переполох: первые кадры и данные о жертвах
Захарова засветилась с синяками под глазами, россияне заподозрили неладное: "Алкашка с района"
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своих коллег приехать в Минск.
Он подчеркнул, что главы стран бывшего Советского Союза получили предложение приехать в Минск на парад Победы.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - заявил президент.
При этом Лукашенко напомнил о том, что Беларусь является наиболее пострадавшей республикой в результате Второй мировой войны.
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.
Напомним, Лукашенко в отчаянии неожиданно обратился к Зеленскому: "Приглашаю хотя бы...".
Как сообщала Politeka, россияне устроили акцию "Бессмертный полк" во дворе: видео безумного "победобесия".
Также Politeka писала, что осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма: "россияне обречены на...".