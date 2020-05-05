Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своих коллег приехать в Минск

Он подчеркнул, что главы стран бывшего Советского Союза получили предложение приехать в Минск на парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - цитирует БЕЛТА белорусского президента.

При этом Лукашенко напомнил о том, что Беларусь является наиболее пострадавшей республикой в результате Второй мировой войны.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

Такое неожиданное приглашение в то время, как во многих странах действует карантин вызвало бурную реакцию пользователей сети.

«Интересно, кто поедет», «Та может и плешивый из бункера подтянется? дай-то Бог!», «Обмен "коронами"? "Дядя, ты дурак?"(с)», «Лука сошел с ума», «Лука совсем оборзел! Сначала деда с нефтью кинул, а теперь вообще посягнул на самое святое и клиентуру у него отбивает!», - пишут в Интернете.

Отметим, с таким приглашением Лукашенко обратился к президентам, в том числе и к Владимиру Зеленскому, после того, как Украина поддержала продление Европейским союзом санкций в отношении Беларуси еще на один год. Она присоединилась к списку стран, которые ввели эмбарго на продажу беларусам оружия и оборудования, которые могут быть применены для репрессий внутри страны. Кроме того, отдельные ограничения касаются чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств, совершенных в 1999-2000 годах.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

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