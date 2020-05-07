Он считает, что проблема украинцев именно в этом

Украинский музыкант Олег Скрипка считает, что никакого исторического братства между украинцами, русскими и белорусами



По его словам, нужно поскорей искоренять такое мнения.

Во-первых, мы с ними не братья никакие и это исторический факт - мы не братья. Там есть какие-то примеси украинской крови у русских, а на самом деле история там абсолютная другая. Эта история братства украинского, белорусского и русского народов - это полная ложь и на ней все базируется. А потом разворачивается вся иная идеологическая картинка. И от этого все проблемы. И пока эту лживую информацию не уберут из мозгов людей - ничего нормального не будет", - уверен музыкант.

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер придерживается похожего мнения. По его словам, после визитов в Украину до событий на Донбассе, ощущения того, что это – братский народ, у него не возникло.

Познер утверждает, что все это «братание» – часть советской пропаганды, поскольку далеко не все украинцы мирились со статусом «младшего брата».

А вот украинский футболист Рустам Худжамов считает, что Украине вовсе нужно разорвать все отношения с РФ, так как они "поубивали много украинцев".

"Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать", - отметил он.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.