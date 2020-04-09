Певец, лидер группы "Воплі Відполясова" Олег Скрипка жестко высказался об агрессии России

Он назвал Россию большим агрессором и гопником, с соответствующей идеологией. Но к сожалению мир этого совершенно не понимает и пытается договориться со страной, которой нужно все, кроме мира.

Такое мнение он озвучил для журналистов Радио Свободы.

"Россия ‒ это большой агрессор и "гопник", у них чисто "гопническая" идеология. Мир этого не понимает, до сих пор пытается договориться. И Украина пыталась решить мирным путем, это все продолжалось до Минских соглашений", - считает Олег Скрипка.

Он также возмутился, что Украина, приняв Минские соглашения показала слабую позицию, ведь появляется такое ощущение, что террористы могут стрелять в то время, как украинские военные должны терпеть обстрелы по своим позициям. Это давно привело к разочарованию украинцев.

"Я не знаю, как на самом деле все происходит, но оно для нас звучит: террористы и оккупанты могут стрелять, а мы по Минским условиям не можем. Ну что это такое? Это же слабая позиция. Поэтому у людей такое разочарование и такое недоверие к власти, потому что она пошла на такие сделки с террористами. Эти соглашения сейчас сдерживают наших воинов, а раньше такая позиция привела к оккупации", - резюмировал Скрипка.

Также ранее сообщалось, что Олег Скрипка высказался о войне Украины с Российской Федерацией. Певец выразил мнение, что война на востоке Украины является одним из заключительных актов распада Советского Союза.