Что ждет украинцев в ближайшее время

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий раскрыл важные детали о запуске маршрутных такси

Как отметил политик, вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок будет подниматься не раньше 22 мая.

Министр сообщил, что именно после указанной даты и исходя из рекомендаций МОЗ решится данная проблема. Ориентироваться нужно на последнюю декаду мая и начало июня, пишет Обозреватель.

Министр сообщил, что сначала будет возобновляться движение муниципального общественного транспорта и лишь потом будет обсуждаться вопрос о коммерческом транспорте.

Совещание, на котором планируется обсудить данный вопрос, хотят провести на следующей неделе. Планируется, что соберутся представители коммерческих перевозчиков.

Криклий подчеркнул что пока нельзя дать возможность всем маршрутным такси возобновить работу.

Отметим, водители маршрутных такси до карантина часто нарушали правила, а сейчас, кроме опасности ДТП, появился риск заболевания.

Напомним, ранее Владислав Криклий заявлял, что с 12 мая планируется возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение, в том числе автобусных и железнодорожных перевозок. А уже далее восстановят и авиасообщение.

При этом многое зависит от того, насколько распространится болезнь по состоянию на 12 мая.

Ранее сообщалось, что пока неизвестно, когда запустят метро.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации", - заявил Криклий.

Напомним, Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты.

Как сообщала Politeka, украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая...".

Также Politeka писала, что врачей цинично выпихивают из транспорта, никакие документы не помогают.