Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий раскрыл важные детали о запуске маршрутных такси
Как отметил политик, вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок будет подниматься не раньше 22 мая.
Министр сообщил, что именно после указанной даты и исходя из рекомендаций МОЗ решится данная проблема. Ориентироваться нужно на последнюю декаду мая и начало июня, пишет Обозреватель.
Министр сообщил, что сначала будет возобновляться движение муниципального общественного транспорта и лишь потом будет обсуждаться вопрос о коммерческом транспорте.
Совещание, на котором планируется обсудить данный вопрос, хотят провести на следующей неделе. Планируется, что соберутся представители коммерческих перевозчиков.
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Криклий подчеркнул что пока нельзя дать возможность всем маршрутным такси возобновить работу.
Отметим, водители маршрутных такси до карантина часто нарушали правила, а сейчас, кроме опасности ДТП, появился риск заболевания.
Напомним, ранее Владислав Криклий заявлял, что с 12 мая планируется возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение, в том числе автобусных и железнодорожных перевозок. А уже далее восстановят и авиасообщение.
При этом многое зависит от того, насколько распространится болезнь по состоянию на 12 мая.
Ранее сообщалось, что пока неизвестно, когда запустят метро.
"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации", - заявил Криклий.
Напомним, Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты.
Как сообщала Politeka, украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая...".
Также Politeka писала, что врачей цинично выпихивают из транспорта, никакие документы не помогают.