Ветераны уже много лет получают праздничные поздравления с 9 мая – Днем победы над нацизмом. Вся Европа в 2020 году отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Politeka.net предлагает самые трогательные поздравления в открытках и СМС.

День победы или День памяти и примирения?

Во времена СССР украинцы вместе с жителями других союзных республик отмечали 9-го мая “День Победы в Великой отечественной войне”. Этот праздник всегда использовали в целях пропаганды, так называемое “победобесие” до сих пор развивается в России. Поэтому еще в 2016 году в Украине изменили название и значение праздника: День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. До сих пор эта памятная дата является государственным выходным, однако “георгиевские” ленты, советские флаги и звезды считаются символами агрессии.

В 2005 году ООН внедрила День памяти и примирения, который в 2015 году Украина приняла на государственном уровне. Его отмечают 8 мая.

Так или иначе, многие жители страны празднуют Победу по старой традиции, говорят друг другу трогательные слова поздравления с 9 мая, а также вспоминают подвиги предков во время самой кровавой войны в истории человечества.

Источник фото: davno.ru

С каждым годом эти трагические события все дальше уходят в историю, а живых очевидцев осталось совсем мало. Шутка ли, после победы над немецкими захватчиками прошло уже 75 лет, не каждый человек столько проживет. Очень важно уделять внимание людям, которые воочию видели Вторую мировую войну, выражать им поздравления с 9 мая и благодарить за подвиги. Кроме ветеранов, поздравлять можно всех соотечественников и даже иностранцев. Чем больше поколений будут помнить о жертвах, тем меньше вероятность новой мировой войны.

Красивые открытки для поздравления с 9 мая

С советских времен осталось много поздравительных ретро открыток, однако они все изобилуют символами, которые сейчас неприемлемы для независимой Украины. Чтобы поздравить ветеранов, родных и близких в 2020 году следует выбрать открытку без звезд и черно-оранжевых лент. Одним из символов памяти украинцы выбрали красные маки.

Источник фото: umannews.in.ua

В эпоху интернета красивые поздравительные картинки легко отправить в социальных сетях или мессенджерах – это хороший вариант, чтобы передать поздравления маме, папе, коллегам по работе, друзьям, знакомым, супругам, любимому парню или любимой девушке, бабушке и дедушке. По сети можно послать даже анимационные, мерцающие, живые изображения.

Помните, что старшему поколению сложно осваивать современные технологии, поэтому лучше распечатать открытку для защитника отечества на принтере и подарить лично. Рисование своими руками тоже приветствуется – такими поздравлениями люди как-нельзя лучше показывают свою любовь и уважение.

Источник фото: cards.tochka.net

Детей тоже нужно приучать благодарить ветеранов и поздравлять их с Днем победы над нацизмом. Ребята могут нарисовать для них собственные рисунки, подготовить самодельные открытки или объемные поделки, посвященные 9 мая. Детские работы всегда трогают, ведь они оригинальные и прикольные. Еще можно использовать старые фото, чтобы сделать открытки. Идеи для праздника ограничены только воображением. Некоторые заморачиваются, делают музыкальные поздравления, которые показывают на видео.

По старой традиции, на развороте пишут трогательное поздравление: стихи или прозу. Некоторые предпочитают скорбные, веселые или смешные тексты. Предлагаем хорошие стихотворения, которые наверняка понравятся близким:

Источник фото: vseosvita.ua

Спасибо за Победу вам,

За мир и за покой,

За то, что небо светлое

Над нашей головой.

Спасибо вам за жертвы,

За подвиги, труды,

За то, что всё вы сделали,

Чтоб не было войны.

***

С Днем великой Победы

Я вас поздравляю

И мирного неба

Над вами желаю!

Пусть беды и войны

Навечно уходят,

А счастье с любовью

В дом чаще заходят,

Желаю Отечество

Сильно любить,

Всему человечеству

В согласии жить!

***

День победы, вот и он!

Ветеранам всем поклон.

Мы не ведали войны,

Они ж стояли, как могли.

До последнего в бою,

Лишь защитить свою страну,

Чтобы солнце нам светило,

Счастье, радость приносило.

Мы помним и душой скорбим,

Навеки память сохраним

О смелом подвиге великом,

О войне в лице безликом.



Источник фото: mariya.ucoz.ua

Трогательные СМС поздравления с 9 мая в стихах и прозе

Для СМС-сообщений лучше всего подойдут короткие поздравления с 9 маем, ведь большие и длинные неудобно читать с телефона. К тому же, короткое легче копировать. Сейчас можно без труда и недорого отправить красивую открытку с поздравлением даже по мобильной сети. Предлагаем лучшие стихи для поздравления с 9 мая по СМС.

Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласье,

Пусть воцарится в жизни счастье!

***

Всех с Великой Победой

Сегодня поздравлю!

На могилах героев

Цветы я оставлю.

Будьте счастливы, люди,

И в мире живите!

И в сердцах о войне

Всегда память храните!

Источник фото: bestgif.su

***

Поздравим бывших мы бойцов,

Всех дедов, прадедов, отцов!

Пусть долго-долго все живут,

Что знать, как правнуки растут!

Здоровья, сил и мира всем!

Для всей Земли! С победой всех!

***

Желаю побеждать и не сдаваться,

Как деды наши, подвиги свершать,

Беречь любимых и не расставаться,

Героев в День Победы вспоминать.

***

Поздравляю с праздником Победы!

Пусть салютом в сердце зазвучит,

Пусть ваш дом минуют злые беды

И война навеки замолчит.

Напомним, поздравления с 9 мая: красивые и душевные пожелания в стихах и прозе.

Как сообщала Politeka, "Услышит вся Украина": Кернес придумал, как отметить 9 мая в условиях карантина.

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