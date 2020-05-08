Погода в Украине готовит настолько неожиданный поворот, что поражает даже синоптиков

На следующей неделе в Украине может выпасть снег, и не только в горах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

А что касается погоды на выходных 9-10 мая, то она будет более привычной.

Так, в субботу температура воздуха ожидается на уровне +13… +17 градусов, на западе Украины будет +15… +20 градусов.

Также в этот день восточных областях, Запорожье и Днепре прогнозируют дожди и даже местами грозы. Кроме того, периодические небольшие дожди пройдут местами в западной части Украины.

А на остальной территории без существенных осадков.

10 мая в Украине дожди любезно чередоваться с солнечными прояснениями, то есть, если и будут выпадать, то периодически.

В воскресенье в течение дня температура поднимется до +15 +20 градусов, теплее будет на Западе до +18.. + 24 градусов.

Ветер в выходные с западной переходить на юго-западный, умеренный, на Востоке порывистый.

В Киеве 9 мая существенных осадков не ожидается, а вот в воскресенье, 10 мая, местами возможен дождь. Температура воздуха в столице в субботу +17, +18 градусов, в воскресенье ожидается около +20 градусов.

В понедельник в Киеве потеплеет до +23 +25 градусов. Во вторник ожидается дождь, а со среды похолодает до +14 градусов.

Во вторник в Украину с северо-запада Европы придет холодный атмосферный фронт, который принесет резкое изменения погоды.

При этом в западных областях вполне может пойти снег.

«Я, честно говоря, всегда вспоминала, как сама попала под снег в Киеве 26 апреля 1987 года, но чтобы в мае, то точно не помню. Так что, как видите, нас ждут интересные, не всегда благоприятные, синоптические события», - отметила синоптик.

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