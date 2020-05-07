Дожди постепенно начнут покидать территорию Украины, уступая место потеплению

О том, как изменится погода в ближайшие дни, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, согласно прогнозу, ужe 8 мая дожди ослабнут и даже прекращаться на западе, севере и в центре Украины. Вероятны незначительные кратковременные осадки, но ничего серьезного. Немного покапать может в центральных областях ночью.

Дожди в пятницу пройдут в восточной части Украины: Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму.

Ветер, согласно прогнозу, будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.

Также в пятницу немного поднимется температура воздуха, хотя ночь еще будет холодной. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +13… +17 градусов. Прохладнее будет на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине: +10… +14 градусов

В Киеве 8 мая серьезных дождей не ожидается, но прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

В течение дня температура воздуха в столице поднимется до +14 градусов.

А уже 10-11 мая резко потеплеет до +22 +25 градусов, однако в середине следующей недели температура воздуха снова понизится.

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