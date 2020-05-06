Шестого мая во Львове начал идти снег, удивив жителей города
Погода во Львове заиграла новыми красками, ведь туда вернулась зима. Некоторое время шел дождь, который перерос в снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в социальных сетях, передает Politeka.net.
"Сейчас у Львове дождь перешел в снег. Холодная ветренная маса решила не обходиться Карпатами, а пришла попить львовского кофе", - написала Наталья.
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Украинцы оставили несколько комментариев под постом:
"В 1995 году летом было холодно и шли дожди, а дедушка мне тогда говорил, чтобы я не удивлялся, так как в 1939 году в конце июля шел снег, когда они косили овес. Поэтому, природа непредвиденная", "То какими территориями Украины следует тоже ждать этого счастья? (С надеждой спасти рассаду на огороде", "Лепишь снеговика?".
В социальных сетях люди также начали активно постить фотографии снега, который идет во Львове. Можно было бы спутать времена года, если не увидеть позеленевшие деревья вокруг.