В Украине запустили функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах
Отметим, такое нововведение возмутило многих украинцев.
Первым нововведение появилось в Киевском СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже.
Такие камеры имеют большую площадь по сравнению с обычными и более новый ремонт. Также в них есть холодильник, телевизор, столовые приборы и т.п.
Деньги с карт украинцев списывают дважды, ПриватБанк сделал заявление: «Банк был вынужден…»
Фаворит Данилко огорошил внешним видом в обычной жизни, личные кадры: "Черноволосая Рапунцель"
Моника Беллуччи без штанов свела с ума новыми пикантными фото: даже 20-летние позавидуют
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12000 грн. в месяц.
Оплатить такую камеру можно будет онлайн на сайте «Онлайн дом юстиции». Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.
Отметим, укрианцы не оценили такое новведение. Многие сравнивают условия в камерах с казармами и больницами. При этом сравнение получается вовсе не в пользу последних.
«Совсем подурели: у нас армия в намного худших условиях живёт!!!! А мы во время войны преступников (которых ещё могут и выпустить) в отеле содержать будем!!!», «Хахаха, теперь будет называться Гостиница строгого режима?», «Это будут там сидеть чиновники, депутаты и тому подобное?!С такими то ценами! Пришла весна! Пора сажать! VIP:апартаменты готовы! Все для:(людей)», «Это типа "есть чем гордиться"? Они ребенка джипом переехали, а теперь им санаторий за это? А в детском инфекционном вы были? Позор какой то…», «Лучше, чем в некоторых больницах.... это финиш, ребятки», «Условия лучше чем в больницах», - пишут в сети.
Ожидается, что появление платных камер улучшенного комфорта поможет 1) убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.
Новшество появится только в СИЗО, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.
Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все остается по-прежнему.
Напомним, шокирующие кадры из одесского СИЗО облетели всю Украину, гремит скандал: так выглядит ад.
Как сообщала Politeka, загадочная трагедия в тюрьме подняла на уши страну: внезапно скончались 14 человек.
Также Politeka писала, что очевидец рассказал подробности ужаса в одесской колонии: «заключенных давили машиной».