В Украине запустили функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах

Отметим, такое нововведение возмутило многих украинцев.

Первым нововведение появилось в Киевском СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже.

Такие камеры имеют большую площадь по сравнению с обычными и более новый ремонт. Также в них есть холодильник, телевизор, столовые приборы и т.п.

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12000 грн. в месяц.

Оплатить такую камеру можно будет онлайн на сайте «Онлайн дом юстиции». Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Отметим, укрианцы не оценили такое новведение. Многие сравнивают условия в камерах с казармами и больницами. При этом сравнение получается вовсе не в пользу последних.

«Совсем подурели: у нас армия в намного худших условиях живёт!!!! А мы во время войны преступников (которых ещё могут и выпустить) в отеле содержать будем!!!», «Хахаха, теперь будет называться Гостиница строгого режима?», «Это будут там сидеть чиновники, депутаты и тому подобное?!С такими то ценами! Пришла весна! Пора сажать! VIP:апартаменты готовы! Все для:(людей)», «Это типа "есть чем гордиться"? Они ребенка джипом переехали, а теперь им санаторий за это? А в детском инфекционном вы были? Позор какой то…», «Лучше, чем в некоторых больницах.... это финиш, ребятки», «Условия лучше чем в больницах», - пишут в сети.

Ожидается, что появление платных камер улучшенного комфорта поможет 1) убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

Новшество появится только в СИЗО, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.

Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все остается по-прежнему.

Напомним, шокирующие кадры из одесского СИЗО облетели всю Украину, гремит скандал: так выглядит ад.

Как сообщала Politeka, загадочная трагедия в тюрьме подняла на уши страну: внезапно скончались 14 человек.

Также Politeka писала, что очевидец рассказал подробности ужаса в одесской колонии: «заключенных давили машиной».