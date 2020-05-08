Известный шоумен и судья различных музыкальных проектов Андрей Данилко высказался своих коллегах

Так, он высказался о звездах-перебежчиках, считающих себя «голубями мира» и активно гастролирующих в России.

Он заявил в развернутом интервью Вестям, что артисты такие граждане Украины, как и все остальные. И если уже их порицать за рабочие поездки в РФ, то стоит грести всех под одну гребенку и осуждать обычных «заробитчан».

Их отличие состоит лишь в том, что звезды демонстративно хвастаются полученными российскими наградами.

«Артисты такие же люди, как все остальные. Или из чего-то другого сделаны? Тогда нужно запретить поезда, узнать, кто работает в гостиницах и на стройках там… Почему это касается только артистов? Артисты такие же заробитчане, как и обычные люди. Понятно, что есть какие-то моменты – участие в премиях или другие неуместные появления», — пояснил он.

Данилко отметил, что основная проблема состоит в том, что в стране нет закона, запрещающего поездки в РФ, который бы раз и навсегда решил этот вопрос. Если же рассматривать моральную сторону проблемы, то шоумен посоветовал обратить взор на депутатов.

«Ну, да – «голуби мира». Если вы хотите раз и навсегда закрыть этот вопрос – примите закон… Сейчас артисты, которые там выступают, ничего не нарушают. А вопрос о том, насколько это морально, – давайте сейчас заглянем в Верховную Раду и посмотрим, какие там моралисты. Так что давайте не будем», — осек артист.

Он заявил, что вопреки расхожему мнению, звезды тратят свои немалы гонорары на творчество и подготовку концертов, а также связанные с этим сопутствующие затраты, которые они должны покрывать самостоятельно.

«Если обычные люди не находят работу здесь, то как им жить? Они не могут уехать на запад из-за языковой проблемы. А артист едет туда, куда его зовут. Со стороны говорят, что у артистов огромные гонорары, но не учитывают затратной части. Что, государство как-то им помогает? Обеспечивает чем-то, содержит как-то? Есть какая-то дотация?» — поинтересовался Данилко.

Также он основательно прошелся по артистам, которые публично порицают коллег-перебежчиков. По мнению шоумена, их просто не приглашают выступать за границу, поэтому им не останется ничего иного, как возмущаться на публике.

«Если бы артистам, которые здесь могут возмущаться и гонят на других артистов, которые ездят в Россию, предложили туда поехать, поверьте мне – им бы предложили, и они были бы там. Их просто не зовут» — считает он.

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