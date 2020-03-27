Сегодня, 27 марта, Инна Белоконь, известная украинцам как "мама Верки Сердючки", отмечает свой день рождения
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, сегодня ей исполняется 52 года.
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Инна Белоконь до появления на ТВ была актрисой театра миниатюр "Компот", а с Андреем Данилко познакомилась еще в 80-ых.
В те годы Андрея не приняли в музыкальное училище и он поступил в торгово-кулинарное ПТУ. Там 16-летний Данилко впервые встретился с 21-летней Инной.
"Он был тихоней, но в одну секунду мог сделать такое, что запоминалось на всю жизнь", – делилась воспоминаниями Инна Белоконь.
Отметим, что Инна была рядом с артистом с первых дней основания "Театра пародий Андрея Данилко", и всегда играла ведущие роли в его спектаклях.
У Инны все отлично сложилось и на личном фронте. Она замужем за бизнесменом Олегом Белоконем, а у них в браке родилась дочь Яна, которой сейчас 21 год.
Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Данилко поразил правдой о "романе" с Инной Белоконь. Данилко признался, что его с коллегой не всегда связывали чисто рабочие отношения.
Впрочем, до этого ни Данилко, ни Белоконь свои отношения никогда не комментировали и в целом старались не посвящать общественность в свою личную жизнь.
Данилко также вспомнил свою первую встречу с актрисой. Он признался, что изначально они испытывали друг к другу скорее антипатию.
Напомним, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение.
Как сообщала Politeka, Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.
Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений.