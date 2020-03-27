Такой актрису мало кто видел

Сегодня, 27 марта, Инна Белоконь, известная украинцам как "мама Верки Сердючки", отмечает свой день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сегодня ей исполняется 52 года.

Инна Белоконь до появления на ТВ была актрисой театра миниатюр "Компот", а с Андреем Данилко познакомилась еще в 80-ых.

В те годы Андрея не приняли в музыкальное училище и он поступил в торгово-кулинарное ПТУ. Там 16-летний Данилко впервые встретился с 21-летней Инной.

"Он был тихоней, но в одну секунду мог сделать такое, что запоминалось на всю жизнь", – делилась воспоминаниями Инна Белоконь.

Отметим, что Инна была рядом с артистом с первых дней основания "Театра пародий Андрея Данилко", и всегда играла ведущие роли в его спектаклях.

У Инны все отлично сложилось и на личном фронте. Она замужем за бизнесменом Олегом Белоконем, а у них в браке родилась дочь Яна, которой сейчас 21 год.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Данилко поразил правдой о "романе" с Инной Белоконь. Данилко признался, что его с коллегой не всегда связывали чисто рабочие отношения.

Впрочем, до этого ни Данилко, ни Белоконь свои отношения никогда не комментировали и в целом старались не посвящать общественность в свою личную жизнь.

Данилко также вспомнил свою первую встречу с актрисой. Он признался, что изначально они испытывали друг к другу скорее антипатию.

Напомним, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение.

Как сообщала Politeka, Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.

Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений.