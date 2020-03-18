52-летняя украинская актриса Инна Белоконь, выступающая дуэтом с Андреем Данилко в роли мамы Сердючки, похвасталась настоящим талантом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фотоколлаж, на котором предстала в трех образах - при чем каждый совершенно не похож на предыдущий.

На первом фото Инна Викторовна показала себя в обычной жизни: в светлом пальто, белой шапке, за рулем машины.

На втором фото Белоконь позирует, "спрятавшись" за тантамареской (стендом для фотосъемки с вырезанным лицом) в виде ковбоя. Выражение лица, правда, у актрисы, отнюдь не героическое, а, скорее, страдальческое.

На третьем снимке Инна Викторовна кривляется в лесопосадке, изобразив ужас на лице.

"Людоньки.... це одна людина...... 🙉😜🤪 Хай щастить Вам!!!!", - подписала коллаж Белоконь.

Поклонники принялись активно комментировать пост любимой актрисы.

"Найкраща⭐"

"Прекрасна людина👍🔥"

"Наша Кривляша"

"Талант перевоплошения!👍"

"Многогранненько так😊"

"Вы с Данилко такие молодцы,удачи в творчестве,мы Вас любим😘👍👍👍"

"Потрясающее чувство юмора и талант.🔥Вас просто обожаю.❤"

Ранее мы сообщали, мама Сердючки умилила сеть, показав "зверя" в постели. Инна Викторовна опубликовала фото своего пушистого питомца - маленькая рыжая собачка удобно обустроилась на кровати, обняв лапкой игрушечного медведя.

"Нежнятинка💖"; "Милашка 😍😍😍❤️"; "Божэще мой красотулька! До чего же милашество зашкаливает!"; "Ути, бозецки!Какая же сладусечка😍🐺"; "Так и хочется потрогать", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Данилко "проговорился" об отношениях с напарницей Белоконь. Так, в интервью в программе "Слава+" в рубрике «Соври Славе», в которой предполагается, что артист должен давать неправдивые ответы, Андрею задали вопрос о том, были ли у него отношения с Инной. Певец ответил «нет», что означало, что роман между ними все же был. Впрочем, до этого ни "Сердючка", ни ее "мама" свои отношения никогда не комментировали и в целом старались не посвящать общественность в свою личную жизнь. Как известно, Белоконь много лет счастлива в браке и воспитывает с мужем-бизнесменом 21-летнюю дочь.

Напомним, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение.

Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений.