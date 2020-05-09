В Украине ожидается ухудшение погодных условий в ближайшие дни

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, 10 мая в Украине дожди пройдут периодически и местами, а серьезные осадки не ожидается.

Но ситуация будет ухудшаться: уже 11 мая с Европы на Украину двинет мощная полоса дождей, но промочит территорию страны лишь местами.

"А вот уже 12-го мая атмосферный фронт принесет значительную часть территории Украины серьезные дожди, а за фронтом подтянется похолодание, которое вызовет в западных областях Украины даже снег", - отметила синоптик.

По ее словам, столбик термометра, в воскресение, 10 мая не поднимется выше 20 градусов. Чуть теплее будет в понедельник - температура будет колебаться от + 20 до + 25 градусов, а в западных областях и вовсе потеплеет до +27.

В течение 12-13 мая ожидается постепенное похолодание.

Ранее мы сообщали, что 4 мая на украинскую столицу обрушились мощные ливни и град. Потоки воды были настолько сильными, что превратили некоторые улицы в Венецию, автомобилистам и прохожим приходилось "плыть".

Перед этим спасатели и Укргидрометцентр предупреждали о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности с сильным ливнем и шквальным ветром до 25-28 м/с

Напомним, погода слетела с катушек, Украину накроет природный катаклизм

А еще Politeka писала, что стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты

Также Politeka сообщала, что град, ливень и шквалы ударят с новой силой, синоптики предупредили об опасности