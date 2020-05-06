Погода в Украине 6 мая испортит настроение всем, страну накроют сильнейшие ливни и похолодание

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Так, дожди на западной Украине будут сопровождаться резким похолоданием: днем от 9 до 13 градусов тепла. Ночью же столбик термометра опустится до 4-7 с показателем «плюс».

Украинцам на севере будет немного потеплее: от 14 до 17 градусов. Ночью же похолодает до 8-11 по Цельсию.

В центральных регионах воздух прогреется до 12-17 тепла, хотя ночью будет 8-11 по Цельсию.

А вот на юге Украины, помимо дождей, ожидаются еще и грозы. Это будет сопровождаться дневными 16-19 градусами тепла. Хотя ночью резко похолодает: от 9 до 12 по Цельсию.

На востоке Украины ожидаются также дожди с грозами. Хотя это не помешает воздуху прогреться до 17-21 по Цельсию. Ночью похолодает до 9-12 тепла.

«6 мая в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с; днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 5-6 мая в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - утверждают синоптики.

Напомним, что аномалии ударят по Украине, такого тут никогда не было, метеорологи сообщили о новом климате.

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