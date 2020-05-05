Погода в Украине 5 мая продолжит испытывать граждан на прочность, дожди с грозами окажутся не самой главной проблемой

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будет сильный дождь, а воздух днем прогреется до 14-18 тепла. Ночью резко похолодает: от 5 до 9 по Цельсию.

На севере страны будет не только ливень, а еще и грозы. Хотя это не помешает воздуху прогреться до 16-19 тепла. Ночью готовьтесь к 9-12 градусам тепла.

В центральных регионах также будет дождливо и с грозой. Здесь столбик термометра покажет 16-21 градус тепла, а в ночное время суток показатель опустится до 8-12 по Цельсию.

Украинцам на юге стоит ожидать не только дождей с грозами, а и дневных 18-21 по Цельсию. Ночью их сменит 10-12 тепла.

На востоке Украины будет теплее всего – мокрая погода будет сочетаться с 19-22 градусами выше нуля. А вот ночью резко похолодает: от 10 до 12 по Цельсию.

В Киеве и области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет мокро и с грозами. Днем воздух прогреется до 16-19 тепла. А вот ночью похолодает до 9-12 по Цельсию.

«5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 4-5 мая в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Напомним, что аномалии ударят по Украине, такого тут никогда не было, метеорологи сообщили о новом климате.

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