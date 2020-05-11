Ослабление карантина в Украине помимо прочего скажется и на работе общественного транспорта
Так, с 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов общественного наземного транспорта. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.
Ездить смогут только люди со спецбилетами и в защитных масках.
Спецпропуска выдадут работникам ряда направлений малого бизнеса. Это касается и стоматологии, и юридических, психологических, консалтинговых направлений.
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А вот клиентам этих бизнесов придется добираться на такси или собственным транспортом, либо же идти пешком.
Со вторника, 12 мая, в столице будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника.
Напомним, долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы...".
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