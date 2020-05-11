Ослабление карантина в Украине начнется с 11 мая

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам на своей странице в Facebook.

Он отметил, что помимо ослабления карантина в стране начнет работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местные власти смогут самостоятельно регулировать ограничения, учитывая эпидемическую ситуацию в своем регионе.

Как пример премьер привел Киев и Львов, которые вводят не все послабления.

Подчеркивается, что ослабление карантина не означает, что вируса больше нет или он стал менее опасным.

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«Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее», - подытожил премьер.

Такое заявление активно комментируют в сети.

«Еще месяц Карантина и жратвы не будет осенью....», «я не понял...., это шо, угроза???»,  «Это уже шантаж», «Еще один способ психологического давления на население. Снова шантаж и запугивание», " Транспорт откройте, хотя бы городской и пригород. Это же издевательство, а не послабления. Вам по барабану у вас машина есть", "Снимаем депозиты, покупаем валюту и сидим особо не тратимся. Маски это надолго", - пишут украинцы.

Кроме того, в сети считают, что власть опоздала с карантином.

«Если бы власть приняла меры самые жесткие сразу, то тогда бы заплатили копейки, а с бестолковым руководством велся слабый карантин, что все гуляют и теперь еще и ослабляют карантин, когда заражаются по 500 в день, то теперь экономика за это заплатит десятки миллиардов! Потому что это еще не конец, это еще только начало эпидемии! Сейчас ослабят карантин и зараженных будет по полторы тысячи в день, а через неделю будет по 5 тысяч и т.д.», - пишут в Интернете.

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