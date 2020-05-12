Советский и российский актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов в жесткой форме признал Крым российским

Артист был внесен в базу данных "Миротворец" за свою антиукраинскую позицию, об этом сообщает Politeka.net.

Недавно он рассказал российским журналистам, почему ненавидит украинскую власть.

"Не могу поехать. Я даже письма им писал, потому что мама очень хотела поехать на могилу отца. Уроды, уроды! "Мы дадим сопровождение". Какое сопровождение 83-летнему человеку, 83 года? Там, конечно, есть друзья, которые все сделали. Это дебилизм. Но там все пройдет", - в гневе заявил актер.

Также актер заявил, что Крым, якобы, принадлежит РФ по объективным причинам.

"Да, провели референдум, но по понятийным вещам – это российская территория. Там живут, в основном граждане РФ в основной своей массе. Я так действительно считаю", - сказал он.

Кроме того, Алексей Гуськов раскритиковал убеждения о том, что украинцы и россияне - это родственные народы.

"Мы никогда не были братскими народами. "Мать городов русских – Киев" – это все легенды. Читайте Солженицына".

Ранее мы писали, что российская журналистка Ксения Собчак поделилась свом мнением относительно того, чей Крым

Так, Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине.

По ее словам, надо провести референдум.

«Россия нарушила международные договоренности и, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения», — считает Собчак.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".