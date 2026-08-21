У Дніпропетровській області 22 серпня за окремими адресами заплановані суботні графіки відключення світла, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 серпня будуть тривати за багатьма адресами через планові та ремонтні роботи. Мешканцям будинків, які потрапили до графіка, варто заздалегідь врахувати час можливого знеструмлення та підготувати заряджені телефони, павербанки й інші необхідні пристрої.

У Китайгороді обмеження електропостачання триватимуть з 09:00 до 18:00. Максимальна тривалість перерви становитиме дев’ять годин. До графіка потрапили:

Китайгородська — 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 153/А, 153/Б, 154, 155, 156, 156/А, 161/А, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 208.

Ще одна адреса потрапила до графіка у населеному пункті Рудка. Тут електроенергію планують відключити з 09:00 до 18:00. Обмеження стосуватиметься будинку за адресою:

Сокільська — 214.

У Сурсько-Литовському електропостачання обмежать з 09:00 до 19:00. Таким чином, без світла окремі споживачі можуть залишатися до 10 годин. До переліку увійшли такі адреси:

Звивиста — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 2, 2/А, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 3/А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9;

Кооперативна — 1, 1/А, 1/біля буд., 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8;

Мостова — 1, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24/А, 25, 27, 27/А, 27/Б, 29, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9;

Слобідська — 1, 1/А, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/А, 20, 20/А, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31/А, 32, 33, 34, 35, 35/А, 36, 36/А, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 9;

Центральна — /зд 0214, 10, 10/А, 12, 12/А, 14, 2/А, 5, 8, б/н;

пров. Центральний — 10, 10/А.

Джерело: Китайгородська сільська територіальна громада

Джерело: Сурсько-Литовська територіальна громада.

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