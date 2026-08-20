У разі затвердження пропозиції підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області стане чинним для мешканців Павлограда з 2027 року.

Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області може торкнутися мешканців Павлограда вже у 2027 році, адже місцевий водоканал запропонував нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення, повідомляє видання Politeka.net.

КП «Павлоградводоканал» пропонує встановити оплату за подачу води на рівні 104,69 грн за кубометр, а за відведення стоків — 42,53 грн.

У сумі один кубометр обох послуг коштуватиме 147,22 грн.

Для порівняння, нині мешканці платять 84,01 грн за водопостачання та 29,46 грн за водовідведення. Загальна сума становить 113,47 грн.

Якщо пропозицію затвердять, перша послуга подорожчає на 20,68 грн, друга — на 13,07 грн. Загальне збільшення складе 33,75 грн, або майже 30%.

У міськраді наголошують: наразі йдеться лише про розрахунок підприємства на наступний рік. Остаточної вартості ще не встановили.

Жителі можуть подати зауваження або пропозиції протягом 14 календарних днів від дати оприлюднення повідомлення. Звернення приймають у КП «Павлоградводоканал» на вулиці Дніпровській, 41А або електронною поштою.

Підприємство пов’язує перегляд вартості з майбутніми витратами на забезпечення роботи системи. Зокрема, у розрахунках заклали близько 142 млн грн на рік для придбання води.

Окремо планують збільшити фінансування ремонту мереж. Видатки мають зрости приблизно з 1,72 млн до 5,42 млн грн щорічно.

Ще одна значна стаття — оплата праці. Середній заробіток співробітників у планових розрахунках хочуть підвищити з 20 910 до 33 997 грн.

На фінансовий стан також впливають борги. За підсумками 2025 року підприємство звітувало про 79,1 млн грн збитків. Водночас споживачі заборгували йому близько 125 млн грн, причому понад 112 млн припадає на населення.

Сам водоканал має кредиторські зобов’язання на суму понад 111 млн грн. У документі зазначається, що дефіцит коштів ускладнює своєчасні розрахунки та може спричиняти штрафні нарахування.

Водночас рівень оплати послуг населенням перевищує 100%. Торік за водопостачання сплатили 101,3% нарахованої суми, а за водовідведення — 107,8%.

У новому розрахунку також передбачили близько 6,78 млн грн прибутку. На підприємстві пояснюють, що ці кошти мають забезпечити необхідний оборотний ресурс для стабільної роботи.

У разі затвердження пропозиції підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області стане чинним для мешканців Павлограда з 2027 року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.