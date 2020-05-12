Воспользоваться смогут не все

Стало известно, кого будут бесплатно тестировать на наличие китайского вируса тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 12 мая.

Обязательное бесплатное тестирование в Украине будет проводиться:

тем, у которых есть симптомы болезни;

контактировавшим с зараженными;

медицинским работникам, работающим с больными китайским вирусом (тестируются раз в 5 дней);

сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии, у которых большой риск заражения;

больным пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики.

За ПЦР-тестирование, проведенное по личному желанию без указанных рекомендаций, нужно платить.

Отметим, по состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждены 16023 случая заражения За сутки - 375 новых.

Напомним, в Министерстве здравоохранения готовят новые тарифы на медицинские услуги, которые будут отвечать рыночным зарплатам медиков.

Отмечается, что тарифы, которые были рассчитаны до старта второго этапа реформы, не адаптированы под украинские реалии. Более того, их рассчитывали всего за два месяца до старта реформы.

Также Степанов заявил, что роды в Украине не могут быть бесплатными для всех.

Глава Минздрава отметил, что в рамках медреформы закладывался тариф в 8136 гривен 3 копейки, но это означало, что женщина рожает физиологически.

Напомним, когда в Украине откроют садики и запустят метро, заявление Минздрава: "Другого выхода нет".

Как сообщала Politeka, смягчение карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "каждый день...".

Также Politeka писала, что Скалецкая рассказала, за что пациентам больше не нужно платить: «людей не должен затрагивать этот вопрос».