Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам накануне ослабления карантина
Так, он призвал украинцев не терять бдительности. Во время брифинга он отметил, что после 11 мая должен быть баланс между сохранением жизни и здоровья людей и запуском экономики.
Видео с его выступлением появилось на канале Кабмина в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Он также напомнил гражданам, что с 11 мая в стране открывается торговля непродовольственными товарами, парикмахерские и салоны красоты, начинают работать различные субъекты, предоставляющие разрешительные услуги, восстанавливается оказание стоматологической помощи, которая была запрещена на время карантина.
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"При этом Минздрав издал на своем сайте рекомендации, как себя нужно вести и какие противоэпидемические меры нужно соблюдать. У меня очень большая просьба ко всем нашим украинцам – несмотря на ослабление карантина, я прошу придерживаться всех этих мер", – заявил министр, обращаясь к украинцам.
Он также напомнил, что послабление карантина не дает украинцам повода относиться к своему и чужому здоровью пренебрежительно. Необходимо помнить, что китайский вирус никуда не ушел, поэтому нужно соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
"Я прошу всех украинцев соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и всеми рекомендациями, которые Минздрав каждый день дает. Это очень важно, потому что напрямую влияет на наше здоровье. Берегите себя и будьте здоровы!" – подчеркнул он.
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