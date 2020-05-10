Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам накануне ослабления карантина

Так, он призвал украинцев не терять бдительности. Во время брифинга он отметил, что после 11 мая должен быть баланс между сохранением жизни и здоровья людей и запуском экономики.

Видео с его выступлением появилось на канале Кабмина в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он также напомнил гражданам, что с 11 мая в стране открывается торговля непродовольственными товарами, парикмахерские и салоны красоты, начинают работать различные субъекты, предоставляющие разрешительные услуги, восстанавливается оказание стоматологической помощи, которая была запрещена на время карантина.

"При этом Минздрав издал на своем сайте рекомендации, как себя нужно вести и какие противоэпидемические меры нужно соблюдать. У меня очень большая просьба ко всем нашим украинцам – несмотря на ослабление карантина, я прошу придерживаться всех этих мер", – заявил министр, обращаясь к украинцам.

Он также напомнил, что послабление карантина не дает украинцам повода относиться к своему и чужому здоровью пренебрежительно. Необходимо помнить, что китайский вирус никуда не ушел, поэтому нужно соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.

"Я прошу всех украинцев соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и всеми рекомендациями, которые Минздрав каждый день дает. Это очень важно, потому что напрямую влияет на наше здоровье. Берегите себя и будьте здоровы!" – подчеркнул он.

Напомним, ослабление карантина отменяется, появилось решение суда: "в течение 15 дней..."

Как сообщала Politeka, когда в Украине заработают маршрутки, озвучена дата: "не раньше ..."

Также Politeka писала, что в Украине готовятся выходить из кризиса, тарифы будут повышены в два раза: что известно.