В киевской части ВСУ обнаружили тело бойца с простреленной головой
О страшной находке рассказала Военная служба правопорядка в ВСУ на своей странице в Фейсбук. В публикации сообщается, что тело военного было найдено в понедельник, 11 мая на территории поста выездной охраны.
Судя по всему, погибший скончался от огнестрельного ранения в голову. При этом не сообщается, было ли это убийство или военный сам решил свести счеты с жизнью.
К месту происшествия прибыла группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции. Следствие по факту гибели бойца продолжается.
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При том, что официально другие подробности не раскрываются, в комментариях к публикации украинцы пишут о том, что трагедия, судя по всему, случилась в 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба. Также люди утверждают, что это не первый подобный случай в этой бригаде.
«В 101 бригаде это норм...самострелы...(((...муж служил в 2011-12гг...говорил был самострел на посту с охраны складов вооружения....печально что ничего не меняется...парни гибнут просто так....а часть так и осталась элитной....непонятно чего», - рассказала одна из комментаторов.
Ранее мы писали о том, что Украина потеряла молодого защитника на Донбассе, который после возвращения домой мечтал отстроить родительский дом. Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.
«Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства, за которое погиб… Присоединился к нашей бригаде он в прошлом году, когда мы защищали Авдеевское направление в Донецкой области» , - говорится в сообщении.
Напомним, Украина потеряла защитника, осталась жена и маленькая дочь.
Как сообщала Politeka, не стало молодого украинского бойца, что произошло.
Также Politeka писала, что Украина потеряла своего защитника, трагические подробности с фронта.