Украина потеряла молодого защитника на Донбассе, который после возвращения домой мечтал отстроить родительский дом

Как сообщает Politeka, об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.

«Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства, за которое погиб… Присоединился к нашей бригаде он в прошлом году, когда мы защищали Авдеевское направление в Донецкой области» , - говорится в сообщении.

Уточняется, что до войны Алексей Лисин работал дальнобойщиком в Днепре. А после возвращения домой боец мечтал отстроить родительский дом, который был уничтожен в результате пожара, в котором погибли мама и отец.

У погибшего воина остались бабушка, младший брат, старшая сестра, а также невеста и дочь от первого брака.

Ранее мы рассказывали о том, что внезапно ушел из жизни опытный разведчик ВСУ. В частности, умер ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович.

Киселев Евгений возглавлял управление разведки Сил специальных операций. Последние месяцы жизни полковник Киселев посвятил обучению боевой подготовке украинских пограничников. У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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