Украинский воин погиб сегодня, 23 апреля

33-летний Андрей Алешин погиб на Донбассе. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации. Причины смерти неизвестны.

Как говорится в сообщении, военный был контрактником и проходил службу в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады.

Известно, что солдат родом из пгт Славское Сколевского района.

Люди выразили соболезнования под публикацией.

"Герои не умирают", "И что же это за перемирие такое?", "светлая память", - написали пользователи сети.

Напомним, 20 апреля в 16.30 28-летний лейтенант Андрей Шинкарук получил множественные осколочные ранения и скончался.

Военнный проходил службу в 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего.

Ранее сообщалось, что по вине российско-оккупационных войск "Л/ДНР", которые не спешат выполнять свои обязательства, на Донбассе погиб офицер ВСУ.

Об этом сообщил глава Центра военного капелланства, епископ Украинской Греко-католической церкви Степан Сус.

В сводке пресс-центр штаба ООС уточнял, что в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, и еще трое были ранены. Но деталей боестолкновений с оккупантами в штабе не обнародовали.

Напомним также, что боец третьего полка ССО Владимир Максименко был одним из тех, кто получил ранение в результате взрыва миномета на военном полигоне в Донецкой области 14 апреля.

Из-за полученной травмы военный впал в кому и сейчас его состояние остается тяжелым. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Тищенко.

Он отметил, что у Максименко нет родных, и сейчас он нуждается в помощи.

Напомним, действовал под грифом "совершенно секретно": внезапно оборвалась жизнь опытного разведчика ВСУ.

Как сообщала Politeka, вместо дня рождения венки: Украина прощается со своим героем, остались жена и сын.

Также Politeka писала, что молодой военный ВСУ найден без признаков жизни, что произошло.