Народный артист Украин Иво Бобул рассказал, что потеряла Украина и как она могла сохранить утерянное

Так, по его словам в свое время Украине стоило уделить больше внимания восточному краю как в политическом, так и культурном плане. При этом необходимо было поставить жесткий заслон тому, что называется "двойным гражданством".

"Было упущение. Все-таки надо было уделить больше внимания тому краю (Донбассу прим.ред). В политическом, в культурном плане. И поставить заслон тому, что называется "двойное гражданство". Это к хорошему никогда не приводит", - указал Бобул.

По словам артиста, эта проблема в Украине не решалась и остается нерешенной сегодня. Кроме того, он указал недовольным украинцам на выход.

"А это - спичка. Зажег - и все. Нужно было решить эту проблему один раз и навсегда. Если ты живешь в Украине и у тебя украинский паспорт – живи, пожалуйста, по закону. Не нравится тебе Украина? Тебя никто не держит. Ты свободный человек, уезжай. А земля – украинская, как ты ее с собой заберешь?" - подчеркнул Бобул.

Что же касается приспешников Путина на востоке Украины, большого успеха, добавил артист, они не добились, при этом многие не отказались бы "вернуться" в Украину.

"Пока петух не клюнет в одно место, человек не трезвеет. Клюнул – он начинает понимать: "Что ж я сделал?" Говорили: "Мы хотим умереть в России". Ну так умирайте!" - подытожил он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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