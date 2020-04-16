Украинский певец Иво Бобул призвал не возвращаться в Украину жителей Донбасса, которые поддержали вторжение РФ

Он заявил, что не стоит даже пытаться.

«Понимаете, пока петух не клюнет в одно место, человек не трезвеет. Клюнул – он начинает понимать: «Что ж я сделал?» Говорили: «Мы хотим умереть в России». Ну так умирайте!», - резко высказался певец.

Кроме того, он уверен, что западные и восточные украинцы отличаются друг от друга.

«Западные украинцы – это люди, которые годами, веками жили там. Я часто ездил в Луганск, Донецк … Люди там – больше привезенные. Там были украинцы, если знать историю. Но в свое время их оттуда убрали и поселили других. Те люди жили со своими законами и понятиями, со своими мыслями. Но были там и украинцы. И как-то жили же вместе», — считает певец.

К слову, украинские депутаты должны проводить отпуск не в курортах, а на Донбассе

Такое мнение озвучила Герой Украины, певица Нина Матвиенко.

"Бал среди чумы, да? Ну, пусть отдыхают. Правда, я посоветовала бы им ехать в отпуск не за границу, откуда человеческого горя не видно, а на Донбасс или Луганщину. То есть «туда», в «те» места. Чтобы состоялся такой себе стресс в их головах ... Политики же занимаются не решение проблем, а блудословием", - отметила певица.

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что за народных избранников уже стыдно украинцам.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.