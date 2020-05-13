Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины могут быть кардинально пересмотрены уже до 21 мая

Такой прогноз озвучил для издания «Главред» известный астролог Влад Росс.

«Могут быть в корне пересмотрены Минские соглашения. 10-21 мая – очень благоприятное время для трансформации, пересмотра договоров и соглашений, что, в итоге, приведет к повороту ситуации. Причем Украина может ожидать, что Россия пойдет на очень большие уступки», – заявил он.

Астролог отметил, что во второй половине мая какие-то глобальные соглашения могут прекратить свое существование, авторитеты многих людей и идеалы будут рушиться. Более того, он не исключает серьезный пересмотр сферы деятельности.

Совсем недавно Влад Росс написал на своей странице прогноз, который в случае его осуществления может серьезно перетасовать все карты на мировой арене.

«Революция в России неизбежна, скоро режим Путина падет», – говорится в сообщении.

Эксперт неоднократно указывал на то, что пока российский президент у власти, оккупированный Донбасс будет подчиняться Кремлю. Он также отмечает, что в 2020 году огонь на востоке Украины прекратится.

Ранее мы рассказывали о том, что российские спецслужбы готовят провокации на пунктах пропуска на востоке Украины. Речь идет о КПВВ «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое», «Майорск» и «Станица Луганская».

Боевики собираются устроить пикет во время заседания минской группы, на котором будут требовать открыть пункты линии разграничения со стороны Украины.

Как пишут в соцсетях, каналы роспропаганды уже ждут отмашку и готовы снимать шоу. Также один из сценариев — это убить гражданских, так называемых протестующих, и обвинить этом Украину. Таким образом боевики под руководством своих кураторов хотят заставить Украину пойти на уступки в переговорах по Донбассу и дискредитировать правительство.

Напомним, любители «русского мира» взбунтовались против ВСУ на Донбассе.

Как сообщала Politeka, одиозный Соловьев назвал сроки, когда Донбасс заселят россиянами.

Также Politeka писала, что оккупанты отравили воду, видео масштабной катастрофы: "Пьет весь Донбасс".