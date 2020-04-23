У Владимира Путина не сомневаются, что завершить войну на Донбассе можно до окончания каденции Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал личный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, шаги по прекращению войны на Донбассе, которую в 2014 году развязала Россия, прописаны в пакете Минских соглашений.

"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в Минском комплексе мер", – добавил Песков, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский раньше заявил, что война на Донбассе будет прекращена до конца его каденции.

Он напомнил о том, что в этом вопросе все уже решено: ранее он говорил о готовности сменить тактику по Донбассу, если за год Минский процесс ни к чему не приведет.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел», - утверждал ранее Владимир Зеленский.

Он также заявлял, что в условиях карантина и пандемии китайского вируса теперь каждую неделю Трехсторонняя контактная группа будет проводить встречи в формате видео-конференций.

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