Поэт не понимает, зачем бороться за тех, кто не хочет в Украину

Народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался о войне на территории Донбасса

По его словам, Украине не стоит держаться за аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса, поскольку они будут мешать нормализации жизни в стране и движению в Европу.

Такое мнение он высказал в интервью 2017 года на телеканале 112 Украина.

"В Крыму большинство людей не сказали "нет" (России). Если они не хотят жить в Украине – для меня Крым отрезан. Жалко терять Донбасс, но если люди, которые воюют на той стороне, нас ненавидят, то насильно мил не будешь. Зачем жертвовать жизнями людей ради тех, которые никогда не станут украинцами? Для меня Украина там, где есть украинский язык, культура, песня. Где живут люди, пусть даже разговаривают по-русски, но являются патриотами Украины. И от размера территории это не зависит. Это Россия может разбухать и считать, что она должна быть большой, словно беременная", – заявил он.

При этом поэт не исключил, что Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины.

"Может, и вернутся, но с моей точки зрения, такая раковая опухоль, как Донбасс, нам не нужна", – отметил Рыбчинский.

Он предложил представить, что будет, если президент России Владимир Путин вернет Донбасс Украине.



"Я представляю, что начнется, если Путин вдруг всунет Донбасс обратно, и мы станем составлять списки... кто воевал, кто какие преступления совершил, кто был коллаборационистом... И это вместо того, чтобы идти в Европу, строить нормальную жизнь. Это будет колоссальный тормоз для нас", – резюмировал поэт.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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