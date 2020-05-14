В «ЛНР» вспыхнул бунт против главарей «республики»

Видео протеста опубликовал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На видео можно услышать, как протестующие скандируют: «Нам жить не на что», «Мы требуем, поверните работу нам», «Коммунальные не отменили».

Отметим, сейчас «власти ЛНР» ослабляют карантинные ограничения, несмотря на распространение вируса. В частности планируют восстановить работу транспорта, рынков, детских садов и парикмахерских.

Однако так происходит не везде в Свердловске, Перевальске, Первомайске и Алчевске изменять карантин не стали. Именно это возмутило жителей Алчевска.

«У многих нет средств на то, чтобы сидеть на карантине длительное время (особенно с учетом того, что налоги, коммуналку и прочее никто не отменял).Не очень понятно, почему режим ограничений оставили в Алчевске, если ситуация с коронавируса там точно не хуже, чем в Луганске. В некоторых городах ограничения достаточно абсурдные - в частности, в Первомайске запрещено пользоваться личным автотранспортом» , - жалуются жители оккупированного региона.

Отметим, что оккупационная власть Луганщины скрывает информацию о заболеваемости. Это дает основания допустить, что ситуация там очень сложная.

Акция протеста в «ЛНР» вызвала бурную реакцию социальных сетей.

«Помню уже были недвольные сходки наснления , а в ответ в воздух автоматные очереди», «Еще немного и начнут майданить», «Ишь, майданить вздумали!», «Все заслуженно. Русский мир как он есть», «Как-то не по скрепному они протестуют... в немытой принято протестовать, стоя на коленях с плакатами "путен памаги!"», «Зато сразу видно, что люди свободно говорят на русском языке. Ведь за это боролись. Что ещё вам надо?», «Почему возбудились, все как в России», - пишут в сети.

В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи»? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N — Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020

Напомним, оккупанты обвинили Украину в начале конфликта на Донбассе: «Танки против мирных жителей».

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