Самопровозглашенные власти так называемой "ЛНР" переименовали Луганск, но не до конца

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Андрей Дихтяренко. Он опубликовал фото указа от "главы" непризнанной республики Леонида Пасечника.

Согласно документу, города Луганска больше нет - оккупанты назвали его Ворошиловградом, как в советские времена. При этом в "указе" отмечается, что название "Ворошиловград" будет использоваться наравне с "Луганском" во время мероприятий, посвященных Второй мировой войне.

Андрей Дихтяренко высмеял незаконный указ сепаратистов и предложил им пойти дальше. По его мнению, названия "Луганск" и "Ворошиловград" можно использовать поочередно и менять раз в полгода для разнообразия.

"Неплохо, концептуально. Я бы еще предложил полгода жить как Ворошиловград, а полгода как Луганск, торжественно менять название города - в те же дни, что и перевод часов на зимнее и летнее время. И чтоб завели какие-то веселые ритуалы. Например, в Ворошиловграде пусть будет разрешена Компартия ЛНР, и чтобы местные жители бегали по улицам и били русских монархистов. А в Луганске - наоборот", - написал журналист.

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