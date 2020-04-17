Самопровозглашенные власти так называемой "ЛНР" переименовали Луганск, но не до конца
Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Андрей Дихтяренко. Он опубликовал фото указа от "главы" непризнанной республики Леонида Пасечника.
Согласно документу, города Луганска больше нет - оккупанты назвали его Ворошиловградом, как в советские времена. При этом в "указе" отмечается, что название "Ворошиловград" будет использоваться наравне с "Луганском" во время мероприятий, посвященных Второй мировой войне.
Андрей Дихтяренко высмеял незаконный указ сепаратистов и предложил им пойти дальше. По его мнению, названия "Луганск" и "Ворошиловград" можно использовать поочередно и менять раз в полгода для разнообразия.
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"Неплохо, концептуально. Я бы еще предложил полгода жить как Ворошиловград, а полгода как Луганск, торжественно менять название города - в те же дни, что и перевод часов на зимнее и летнее время. И чтоб завели какие-то веселые ритуалы. Например, в Ворошиловграде пусть будет разрешена Компартия ЛНР, и чтобы местные жители бегали по улицам и били русских монархистов. А в Луганске - наоборот", - написал журналист.
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