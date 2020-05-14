Актриса Ада Роговцева высказалась о ситуации на Донбассе

Свое мнение, с чего именно начался конфликт, она озвучила в интервью "Апостофу".

По ее словам, все украинское на Донбассе стали недолюбливать еще в конце 2004 года.



"Да, не любят. И там над этим работали очень много лет — на противопоставлении запада и востока страны. Все, что сейчас происходит (на Донбассе - ред.), не один год готовилось. И ко всему этому — бандит у власти. Это же все началось еще на съездах регионалов в Северодонецке (в конце 2004 года - ред)", - отметила актриса.

Кроме того, она поразилась бездействием украинцев.

"У меня тогда волосы дыбом стояли от гнева. И все это и в последующие годы не замолкало, не прекращалось. Вот и вспыхнуло, в конце концов. Нет в нас, украинцах, воли, чтобы всем миром встать на свою защиту", - считает Роговцева.

По ее словам, такая позиция украинцев была заложена еще очень давно.

"Еще с имперских времен. Запретить украинский язык. Леся Украинка для своего брата и сестер написала учебники на родном языке. Для своих. Но остальные покорно приняли этот закон. А советские времена! Практически физически в 1930-е годы уничтожили украинскую литературу. И народ принял это. Терпеливее нас, по-моему, только белорусы. Все, от чего страдаем сегодня, идет от многовекового рабского подчинения", - заключила она.

Ранее, в одном из интервью, она сравнила президента РФ с Гитлером.

"Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы", - отметила она.

Кроме того, она призывала соотечественников изолироваться от россиян, которые, по ее мнению, считают украинский народ вымышленным и не имеющим собственного языка.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.