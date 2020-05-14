Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что думает о вторжении РФ на территорию Украины
По его мнению, Россия совершила оплошность, начав боевые действия на территории Украины.
Об этом он рассказал в интервью изданию Собеседник.
«У меня было огорчение от того, что в 2014 году происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина», — признался музыкант.
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Сейчас же, по словам музыканта, его настроения изменились – он понял, что надо заниматься своим делом, ведь кардинально повлиять на расстановку сил невозможно.
Ранее мы писали, что советский и российский актер театра и кино Василий Лановой поделился своим мнением, почему между РФ и Украиной испортились отношения
Так, он считает, что в этом виноваты США.
"То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько.
Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", - заявил актер.
Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".
Как сообщала Politeka, Макаревич упрекнул Россию за воровство Крыма у Украины: "Можно было найти другие пути".
Также Politeka писала, что Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.