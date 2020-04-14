Российский музыкант Андрей Макаревич озвучил неожиданное предложение России

Так, в журналистам издания "Эхо Москвы" он заявил, что аннексия Крыма очень дорого стоила России, и если полуостров ей на самом деле очень нужен был, то она могла его просто купить, а не воровать.

"Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны... И я бы туда с удовольствием ездил... Украсть – плохо, а купить – хорошо", – отметил музыкант.

Музыкант отметил, что имеет принципиальную позицию по территории Крыма, с которой в 2014 году "получилась не очень красивая история".



Он добавил, что определенная вина за произошедшее лежит и на самих крымчанах.

"Если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, подавляющего числа населения, это все равно не совсем правильно. Потому что существуют законы, существуют международные договоренности... Изначально постановка вопроса неправильная", – подчеркнул Макаревич.

Также ранее сообщалось, что легендарный российский певец Андрей Макаревич в пух и прах разнес российское телевидение.

По его мнению, если бы Украины не существовало, ее надо было бы выдумать только для того, чтобы на российских ток-шоу и в новостях было что обсуждать.

Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.

Как сообщала Politeka, Макаревич засветился с сыном и шикарной красоткой, фото взорвало сеть.

Также Politeka писала, что Макаревич взбесил россиян заявлением: "80% - идиоты".