Президент Украины Владимир Зеленский поддержал снятие санкций с причастных к проведению «выборов» на оккупированной территории Донбасса

Об этом сказано в указе президента, опубликованном на его сайте.

Так, из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82 были исключены следующие граждане:

Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)

Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)

Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)

Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)

Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК «Монако»)

Также в списке фигурирует 57-летняя гражданка Италии Алессандра Муссолини, является внучкой основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини. Вот такой подарок от украинского президента Владимира Зеленского получила родственница диктатора.

Алессандра Муссолини также была наблюдателем на «выборах ЛДНР».

Напомним, украинцам показали все "достижения" Зеленского за год: "Все само рассосалось".

Как сообщала Politeka, Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".

Также Politeka писала, что оккупанты испоганили любимое место отдыха жителей Луганщины, фото последствий: «нарушал скрепы».