Действующая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским разочаровала украинцев за год правления

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил популярный украинский блогер с ником Mason Lemberg (Масон Ламберг). На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, чем выделились "новые лица".

По его словам, за год президентсва Зеленского жители Украины узнали много такого, о чем раньше не могли и помыслить. В частности, о примирении с президентом России Владимиром Путиным и отводе войск на Донбассе. Как заметил блогер, власть донесла следующее:

"- что Путин в принципе нормальный пацан, немного странный, но в его глазах видно мир;

- что надо отводить свои войска из своих территорий, просто так, даже если мир не наступает;

- что Беркут никого и не убивал на Майдане (ну и что факты, ну и что что видео), а самым большим преступником на Майдане была Таня Черновол".

Речь идет о заявлении Зеленского после встречи с Путиным в Нормандском формате, которая произошла в феврале 2020 года. Тогда президент Украины сообщил, что увидел в глазах российского коллеги желание закончить войну.

И это далеко не все, на что Владимир Зеленский и его команда "раскрыли глаза" украинцам. Доходит до абсурда и парадокса:

"- что можно повторять Крым - это Украина, но одновременно возбуждать дела против тех, кто борется за Крым, считают Крым Украина и поставлять воду оккупантам, всуперед международному праву

- что бандитам, которыми руководит враг, надо сочувствовать. И надо привлекать к ответственности людей, которые не дали бандитам превратить мирное процветающий город в адскую банановую республику".

Автор публикации уверен, что такая риторика неслучайна. Многие пользователи социальной сети согласились с его доводами:

"А самая большая истина: Можно повторить Украина - это Россия, ну в глазах же Путина любовь..."; "Мы же все это прогнозировали, но сладкие лживые речи для большинства оказались важнее"; "Еще: склады боеприпасов подрывали сами украинцы, дефолт- это хорошо, отдают долги только лохи, за границу - только с разрешения Кабмина, на Донбассе постреливают, есть люди равны, а есть равнее"; "Все одинаковые, как под копирку".

Напомним, массовый демарш против Зеленского набирает обороты, карантин отменяют раньше.

Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.

Также Politeka писала, что голодный бунт перекинулся на новый регион, украинцы выходят на улицы.