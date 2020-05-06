Те, кто упрекает президента Владимира Зеленского в том, что за год он ничего прорывного не сделал, очень ошибаются

За первые 12 месяцев у власти бывший комик вместе со своей командой натворили более чем достаточно. О чем именно идет речь, написал на своей странице в Фейсбуке известный украинский блогер Егор Губенко.

Всего год понадобился новой власти, чтобы обнулить реформу здравоохранения, запустить отмену реформы госзакупок, повернуть вспять реформу прокуратуры, провалить реформы правоохранительных органов и судебной системы.

Среди «достижений» – провал реформы ВСУ и развал дела Майдана, облавы на активистов и посадки их же, проданное дело Кати Гандзюк и практически завершенный провал реформы антикоррупционных органов.

Ну и вишенка на торте – прекращение войны на Донбассе. Как оказалось, для того, чтобы все само рассосалось, нужно было просто «перестать о ней говорить».

К сожалению, и на этом список дел Зеленского и Ко не заканчивается.

Президент и его окружение умудрились потерять международную поддержку против российских оккупантов, называя войну не войной, а «внутренним конфликтом», террористов – «представителями Донбасса», создавая некую платформу объединения, сочувствуя пророссийским наемникам, которые чуть не превратили Одессу в «ОНР», но сгорели в Доме профсоюзов.

Напомнил Губенко и о том, что за этот год уже почти слито сотрудничество с МВФ и ЕС. Еще немного времени – и этот процесс также «успешно» будет завершен, как и все выше перечисленное.

«Так что замажьтесь и смотрите, как работает эффективная команда по освещению и асфальтированию улицы с названием, не имеющим разницы!», – подытожил свой невеселый пост блогер.

Напомним, секретный документ о медреформе слили в сеть, как будут лечить украинцев.

Как сообщала Politeka, напуганный голодными бунтами Зеленский отдал Шмыгалю экстренный приказ: что изменится.

Также Politeka писала, что известный волонтер больно «уколола» Зеленского.