Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко стал отцом в 47 лет
Как сообщает Politeka.net, политик сообщил о пополнении в семье на своей странице в Facebook.
Олег Ляшко поделился радостной новостью и отметил, что у него теперь есть сын. Он поблагодарил за него свою супругу Роситу, а также украинских медиков.
"Родился сын! Благодарю Бога и жену за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - написал политик в посте.
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Пользователи соцсети поздравили новиспеченного отца с рождением наследника. Многие пожелали ребенку и его матери крепкого здоровья и всего наилучшего:
"Поздравляем Вашу семью с пополнением 🎊 Здоровье малышу и счастья! Родителям здоровья силы и наснаги👍❤"; "Поздравляю, здоровья мамочке и сынку, и всей вашей большой семье!"; "Поздравляю родителей, а новорожденному- счастливой и долгой жизни!"; "Это великий Божий подарок! Пусть Ангел всегда будет рядом! Самые искренние поздравления !!!!!!"; "Мы Вас поздравляем. Будьте здоровы все. Счастья Вам и успехов. Это прекрасное событие Вашей жизни. Вперед и только вперед. С Новым членом Радикальной партии".
Стоит отметить, что Олег Ляшко рассказал о беременности своей 49-летней супруги совсем недавно. Он опубликовал фотографию Роситы в интересном положении 10 мая, за неделю до родов.
На снимке женщина позирует рядом с тремя собак, а по животу видно, что пополнение в семье известного политика произойдет совсем скоро.
Напомним, беременная жена скандального Ляшко засветилась в объятиях с другим: «Грустно выглядите».
Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.
Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.