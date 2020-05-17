Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко стал отцом в 47 лет

Как сообщает Politeka.net, политик сообщил о пополнении в семье на своей странице в Facebook.

Олег Ляшко поделился радостной новостью и отметил, что у него теперь есть сын. Он поблагодарил за него свою супругу Роситу, а также украинских медиков.

"Родился сын! Благодарю Бога и жену за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - написал политик в посте.

Пользователи соцсети поздравили новиспеченного отца с рождением наследника. Многие пожелали ребенку и его матери крепкого здоровья и всего наилучшего:

"Поздравляем Вашу семью с пополнением 🎊 Здоровье малышу и счастья! Родителям здоровья силы и наснаги👍❤"; "Поздравляю, здоровья мамочке и сынку, и всей вашей большой семье!"; "Поздравляю родителей, а новорожденному- счастливой и долгой жизни!"; "Это великий Божий подарок! Пусть Ангел всегда будет рядом! Самые искренние поздравления !!!!!!"; "Мы Вас поздравляем. Будьте здоровы все. Счастья Вам и успехов. Это прекрасное событие Вашей жизни. Вперед и только вперед. С Новым членом Радикальной партии".

Стоит отметить, что Олег Ляшко рассказал о беременности своей 49-летней супруги совсем недавно. Он опубликовал фотографию Роситы в интересном положении 10 мая, за неделю до родов.

На снимке женщина позирует рядом с тремя собак, а по животу видно, что пополнение в семье известного политика произойдет совсем скоро.

Напомним, беременная жена скандального Ляшко засветилась в объятиях с другим: «Грустно выглядите».

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.