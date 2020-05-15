Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко показал свою беременную жену Роситу в странном наряде

Недавно 47-летний украинский политик ошарашил украинцев новостью о том, что его 49-летняя супруга ждет второго ребенка. Причем, судя по размеру живота на ее фотографиях, родить она должна уже в ближайшее время.

Как сообщает Politeka.net, Ляшко поделился новым снимком беременной супруги в своем Фейсбук. На фото Росита сидит на улице, обнимая их с мужем пса. При этом внимание к себе сразу же привлекает футболка женщины с забавным принтом в виде обезьяньей морды.

«Мы ждем счастья…Моя цель – вселить в вас надежду, а не страх», - загадочно подписал снимок Ляшко.

Украинцы тут же отреагировали на фото. Многие поздравляли семью политика с грядущим пополнением, однако были и другие комментарии.

«Ого! Ушли из Рады, и занялись делом. Классно», «Страшно от этой обезьяны», «У меня нет такой надежды, на такую надежду нужны большие деньги», «Вы почему-то грустно выглядите», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ляшко на своей странице в социальной сети Фейсбук он опубликовал фотографию своей супруги Роситы, 1970 года рождения, которая с недели на неделю должна родить.

Женщина улыбается, стоя в окружении трех собак, а по животу видно, что пополнение в семье известного политика произойдет совсем скоро.

«Любите своих мам!», – подписал снимок Ляшко.

Напомним, скандальный Ляшко внезапно напомнил о себе, показав беременную 49-летнюю жену.

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.