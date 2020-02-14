Олег Ляшко в День святого Валентина поздравил свою жену, сплагиатив самого себя

14 февраля Украина вместе со многими странами отмечает День всех влюбленных. Романтика оказалась не чужда даже украинским политикам, многие из которых поделились в соцсетях праздничными поздравлениями и обращениями к своим половинкам.

Поздравить свою жену в соцсетях решил и лидер «Радикальной партии», экс-нардеп Олег Ляшко. Как сообщает Politeka, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Фейсбук.

Так, политик опубликовал серию личных фотографий со своей женой Роситой.

«Любимая, спасибо тебе за так много радостных моментов жизни. С праздником, я тебя люблю!», - трогательно подписал снимки Ляшко.

Однако выяснилось, что в своем поздравлении он был неоригинален. Дело в том, что его текст слово в слово скопирован из аналогичного поста, который Ляшко публиковал в прошлом году.

Кроме того, в комментариях к посту одна из подписчиц политика заметила, что его жена уже большей года не появляется в Фейсбук, а значит возникает вопрос: кому адресовано это послание.

«Все прекрасно! Только вот Росита уже больше года на Фейсбук не заходит и ответа на признание в любви нет, кому пост? Пиар?», - написала она.

Ляшко удостоил девушку едким ответом, пожелав ей счастья и «ума».

«Желаю вам семейного счастья и хотя бы капельку ума», - написал он.

Ранее мы писали о том, что лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко разбогател на 227 тысяч 581 гривен, что указал в своей декларации. Экс-нардеп указал, что это – депозит со вклада в «Ощадбанке».

Такая сумма – неплохое подспорье для политика, который, согласно Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сейчас безработный.

Что же касается зарплат действующих чиновников, то среди действующих министров самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова. В среднем он получал в месяц 100 041 гривен. В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук в среднем получает 60 479 гривен.

Напомним, безработный Ляшко разбогател на сотни тысяч: "министры обзавидуются".

Как сообщала Politeka, Ляшко оплакивает невосполнимую потерю: «Прости меня, моя маленькая...".

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.