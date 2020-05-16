Украинцев сегодня, 16 мая, ожидает погода "на любой вкус"

Как передает Politeka.net, об этом информирует Гидрометеорологический центр.

Как утверждают синоптики, 16 мая в Украине на большинстве территории температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 с отметкой плюс, на Юге до +23.

Ночью температура будет низкой, до 4-8 выше нуля, в южных областях 8°-13° тепла.

В некоторых районах Карпат будут заморозки до -3 градусов. В западных регионах столбик термометра днем достигнет отметки +18, а ночью опустится до 5 тепла. В восточных регионах дожди, днем от 13 до 17 тепла. В северных областях дождей не предвидится. Температура воздуха днем до +17, а ночью +5 градусов.

Что касается столицы, то в Киеве днем синоптики прогнозируют +16. А вот ночью столбик термометра покажет +7.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/сек.

Стоит отметить, что ранее авторитетный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о циклоне, который надвигается на территорию нашей страны.

В субботу ночью, в первый день выходных на территорию государства придут сильные осадки. Дожди стоит ожидать в западных, северных и центральных областях Украины.

Уже днем осадки доберутся до остальных регионов. В центральных и северных областях они будут умеренными и кратковременными, а вот жителям западных областей Наталья Диденко рекомендует доставать зонтики, но уже к вечеру субботы дожди уйдут дальше.

Что касается Востока и Юга Украины, то ночью там будет сухо.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.