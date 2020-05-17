В Украине подорожает проезд в автобусах и маршрутках на фоне карантина
В СМИ появилась информация о том, что городские маршруточники и владельцы междугородних автобусов уже заявляют: повышения стоимости из-за карантинных ограничений не миновать. Об этом пишет Сегодня.
"Это экономически обосновано, ведь за рейс маршрутка перевезет меньше пассажиров, а расходы на топливо те же, да и зарплату персоналу уменьшать не получится – водители и механики уволятся, – рассказал директор транспортной фирмы Николай Бацан.
Он отметил, что меньше 10 грн с человека не получится (до карантина там было 7 грн).
Доллар может уйти на дно: украинцам рассказали, чего ожидать летом, "лучше закупать валюту..."
Лысый внук Пугачевой плюнул на все и решил устроить вечеринку на карантине: "Готовьте выпивку!"
В сети показали семью Дана Балана, Кароль просто светится от счастья: "Поздравляем!"
Доллар готовит резкий взлет: важное предупреждение о курсе валют, названы цифры и сроки
При этом другие столичные маршруточники сообщили, что цены вырастут минимум до 15 гривен, а на длинных маршрутах – до 20 грн.
Что касается междугородних перевозчиков, то крупные автопредприятия пока отмалчиваются, а вот частники уже прикидывают цену.
«У меня два Mercedes Sprinter, в каждом 18 мест. Раньше возили с напарником каждый день людей в Киев и обратно. По карантинным нормам теперь могу взять максимум 12 пассажиров, каждый будет сидеть отдельно. Навскидку – проезд подорожает в 1,5 раза, со 100 до 150 грн с человека", - рассказал один частный предприниматель по имени Андрей.
Многие пассажиры готовы на всё, в том числе и переплачивать за проезд, но лишь бы была возможность без проблем доехать в нужное место..
"На городской транспорт надежды мало, только маршрутки. Готов уплатить двойной тариф против нынешнего, только бы их запустили. Но, конечно, платить только за сидячее место", - заявил житель столицы, проживающий на Троещине.
Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.
Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение.
Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением по транспорту.