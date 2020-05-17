Стало известно, на сколько подорожают маршрутки и автобусы

В Украине подорожает проезд в автобусах и маршрутках на фоне карантина

В СМИ появилась информация о том, что городские маршруточники и владельцы междугородних автобусов уже заявляют: повышения стоимости из-за карантинных ограничений не миновать. Об этом пишет Сегодня.

"Это экономически обосновано, ведь за рейс маршрутка перевезет меньше пассажиров, а расходы на топливо те же, да и зарплату персоналу уменьшать не получится – водители и механики уволятся, – рассказал директор транспортной фирмы Николай Бацан.

Он отметил, что меньше 10 грн с человека не получится (до карантина там было 7 грн).

При этом другие столичные маршруточники сообщили, что цены вырастут минимум до 15 гривен, а на длинных маршрутах – до 20 грн.

Что касается междугородних перевозчиков, то крупные автопредприятия пока отмалчиваются, а вот частники уже прикидывают цену.

«У меня два Mercedes Sprinter, в каждом 18 мест. Раньше возили с напарником каждый день людей в Киев и обратно. По карантинным нормам теперь могу взять максимум 12 пассажиров, каждый будет сидеть отдельно. Навскидку – проезд подорожает в 1,5 раза, со 100 до 150 грн с человека", - рассказал один частный предприниматель по имени Андрей.

Многие пассажиры готовы на всё, в том числе и переплачивать за проезд, но лишь бы была возможность без проблем доехать в нужное место..

"На городской транспорт надежды мало, только маршрутки. Готов уплатить двойной тариф против нынешнего, только бы их запустили. Но, конечно, платить только за сидячее место", - заявил житель столицы, проживающий на Троещине.

Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.

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