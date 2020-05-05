Полное снятие карантина может произойти в июне или июле, а может даже и не раньше сентября

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей страничке в Facebook.

По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости в Украине.

"Хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре", - отметил он.

Также он подчеркнул, что полное снятие карантина уже сейчас чревато последствиями.

"Если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия", - сообщил политик.

Отметим, что в некоторых регионах Украины карантин будет продлен даже после его официального снятия в стране.

Премьер-министр Украины уточнил, что речь идет о ситуациях, когда в отдельном регионе или городе страны будет продолжаться вспышка смертоносного китайского вируса.

Напомним, ранее было объявлено о продлении карантина до 22 мая. В то же время с 11 мая украинцев ждут некоторые ослабления ограничений, которые не коснутся тех областей, что лидируют по количеству заболевших китайским вирусом.

Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.

Как сообщала Politeka, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".

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