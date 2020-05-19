В сети показали, что ждет оккупированный Россией Донбасс через несколько лет
Видео опубликовал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
На кадрах запечатлен бывший шахтерский поселок Джантуха в самопровозглашенной Абхазии. Сразу бросается в глаза полная разруха, запустение и грязь. Часть многоквартирных домов пустует, их полуразрушенные балконы заросли. На улице рядом с людьми гуляют свиньи.
«Примерно так будут выглядеть через 10-15 лет и шахтерские поселки в ОРДЛО», - написал Казанский.
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Видео вызвало бурную реакцию пользователей сети. В интернете отмечают, что такое будущее может наступить в оккупированных частях Донбасса и в Крыму даже гораздо раньше.
«Даже из райского места РФ устроила самую обычную помойку», «Эко-квартиры. Думаю, это очень дорогое жилье», «Это мрак конечно( но подруга живет в Абхазии и там так промыты мозги как в Севастополе и «ДНР» ( все хреново но они дома и в Грузию не собираются вообще», «Через 4-5 лет реально», «Через 5 лет, через 10-15 там все превратится в пыль», «Русский мир во всей красе», «За что боролись... Никогда из не притесняли грузины, жили, как хотели, просто жадность сгубила, пенсий российских захотелось, халявы. Ну, вот все и получили», «Что желали, то и получат», «Так будет выглядеть и Крым», - пишут в комментариях.
Напомним, оккупанты обвинили Украину в начале конфликта на Донбассе: «Танки против мирных жителей».
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