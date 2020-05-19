Погода покажет все на, что способна

Погода 20 мая разделит Украину, пока центр будет нежиться под солнцем, другим регионам придется мириться с дождями

Прогноз сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в среду, дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма.

В западных и центральных областях могут быть разве что несущественные кратковременные осадки.

В центре завтра днем ​​будет светить солнце.

Ветер ожидается свежим, с северо-запада, порывистым.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью +8 +12 градусов, на юге +10 +15 градусов. Днем 20 мая ​​ожидается +14 +19 градусов. Теплее будет на юге и на Закарпатье, там прогнозируют от +17 до +24 градусов.

В Киеве 20 мая будет преимущественно без осадков. Температура ночью +10 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +17 градусов.

Синоптик отмечает, что особого тепла пока не предвидится, а вот на следующее неделе днем столбики термометров будут подниматься до отметок в 20 градусов и выше чаще. Дожди, небольшие и умеренные, чередоваться с солнышком.

Также синоптик предупредила о возможных заморозках.

Они возможны, 22-23 мая при прояснениях в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины.

Напомним, синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Киев, появились кадры разрушений.

Также Politeka писала, что весна разбушевалась и уготовила украинцам температурные качели: "от дождей до +25".