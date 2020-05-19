Погода 20 мая разделит Украину, пока центр будет нежиться под солнцем, другим регионам придется мириться с дождями
Прогноз сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, в среду, дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма.
В западных и центральных областях могут быть разве что несущественные кратковременные осадки.
В центре завтра днем будет светить солнце.
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Ветер ожидается свежим, с северо-запада, порывистым.
Температура воздуха в Украине ближайшей ночью +8 +12 градусов, на юге +10 +15 градусов. Днем 20 мая ожидается +14 +19 градусов. Теплее будет на юге и на Закарпатье, там прогнозируют от +17 до +24 градусов.
В Киеве 20 мая будет преимущественно без осадков. Температура ночью +10 градусов, а днем воздух прогреется до +17 градусов.
Синоптик отмечает, что особого тепла пока не предвидится, а вот на следующее неделе днем столбики термометров будут подниматься до отметок в 20 градусов и выше чаще. Дожди, небольшие и умеренные, чередоваться с солнышком.
Также синоптик предупредила о возможных заморозках.
Они возможны, 22-23 мая при прояснениях в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины.
Напомним, синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».
Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Киев, появились кадры разрушений.
Также Politeka писала, что весна разбушевалась и уготовила украинцам температурные качели: "от дождей до +25".