Этим летом погода помучает украинцев постоянными капризами и буйством стихии
Синоптики предупреждают о том, что погода этим летом будет крайне нестабильной. В самом начале лета украинцев ждет традиционная жара, однако затем температура резко пойдет на спад. Подобные «качели» продержатся до самого конца сезона, пишет «Апостроф».
Аналогично и периоды засухи будут чередоваться с сильными дождями, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквальным ветром.
Июнь начнется с жары от +26 до +30 градусов, но уже 3-4 числа погода начнется портиться. В северных областях температура опустится до +20, а в остальных регионах – до +21…+25. Однако, настоящее похолодание придет 5 июня, когда температура на севере и в центре страны опустится до +13…+15 градусов.
Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова пояснила, что такое чередование теплых и прохладных дней связано с активной циркуляцией на больших высотах.
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«Сейчас на больших высотах очень активна атмосферная циркуляция, чего раньше не наблюдалось, вот она и определяет погоду», - отметила синоптик.
Она напомнила о том, что ранее украинцы уже пережили аномально теплую осень и зиму. По словам климатолога, летом ждать подобных температурных рекордов не стоит.
«До 40 градусов на территории Украины мы, конечно, не дойдем, но от 30 градусов тепла никуда не денемся», - уточнила Мартазинова.
В свою очередь, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух отметила, что температура этим летом может подниматься до +35, но при этом будет чередоваться с прохладными периодами.
Она добавила, что в первые дни лета ожидаются обильные дожди, но потом осадки будут редкими.
«Ожидается, что в этом году лето у нас будет достаточно теплое, но засушливое. Дефицит осадков, который наблюдался у нас на протяжении последнего периода, будет и дальше сохраняться», - предупредила Балабух.
Она также отметила, что в будущем тенденция с редкими, но более интенсивными осадками, как мощные ливни с градом и шквалами будет только усиливаться.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.