Актер Павел Деревянко рассказал, как отверг предложение президента РФ Владимира Путина

Артист, который сыграл в фильме «Квартала 95» «Ржевский против Наполеона», в интервью YouTube-каналу «вДудь» заявил, что ранее ему предлагали стать доверенным лицом президента России Владимира Путина, но он решил отказаться.

Деревянко заявил, что «каждый должен заниматься своим делом».

Артист отметил, что предложение стать доверенным лицом президента РФ ему озвучили по телефону, позвонил ему сотрудник администрации президента. Актер отказался, однако через неделю звонок повторился. Деревянко снова сказал «нет».

«Почему я это сделал? Потому что это все не мое. Не нужно мне это все. Мне кажется артист должен заниматься своим делом», — заявил актер.

Деревянко добавил, что в случае согласия, ему потом пришлось бы в некоторых случаях поступаться своей совестью, поскольку он не согласен «со всем происходящим».

При этом Деревянко выразил надежду, что его отказ был воспринят «нормально».

Отметим, ранее актер заявлял о товариществе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал, комментируя запрет в России фильма «8 лучших свиданий» производства студии «Квартал 95».

“Мне сильно неприятно от всего этого. С Владимиром мы старые товарищи. И я в этой ситуации занимаю кошмарно звучащую нейтральную позицию. Потому что точно знаю: правда где-то посередине, и она у каждого своя. Виноваты политики, а страдают люди, которых по обе стороны зомбируют телевизор и общественное мнение, навязанное кем-то“, – говорил тогда актер.

Деревянко убежден, что в сложившейся ситуации виновата пропаганда.

“Прошлым летом я ездил в Одессу. Общался с разными ребятами, как-то выпивали вечером, и я увидел, какие они ярые украинцы. Они помогали своей армии деньгами, возможно, как и Володя Зеленский, и готовы были спорить с каждым, кто не разделял их позицию. У них была своя правда, и они были немножко на взводе! Брат мне говорит: “Ты знаешь, как украинцы на Донбассе над нашими издеваются?“ Я отвечаю: “Наши тоже всякое творят! Просто нам этого не показывают!“ Все это кошмарно! Я люблю Украину и до сих пор не могу и не хочу со всем этим мириться!“ – заявил артист.

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