За год президентства Владимира Зеленского госдолжности в Украине получили более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95» или связанны с ними

Также высокие посты заняли те, кто предоставлял услуги "Кварталу", сотрудничал с Зеленским на профессиональной основе, а также его знакомые, друзья или родственники, сообщаяет общественная организация «Комитет избирателей Украины».

"Кварталовцы" получили должности в Офисе президента, органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, вошли в наблюдательные советы и комитеты. А также стали народными депутатами.

При этом, бсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях и не имели подобного опыта. Кардинальные перемены в их карьере произошли с приходом Владимира Зеленского к власти.

Стоит отметить, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты заявлял, что при его правлении все должности будут раздавть исключительно по профессиональному признаку.

«Не переживайте, кумовства у нас не будет», - обещал тогда он.

Но на деле все произошло по-другому

Сейчас в Офисе президента работают:

Александр Пашков (по данным СМИ является человеком бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

Андрей Ермак (кинопродюсер, приятельЗеленского) - руководитель Офиса президента.

Из окружения Зеленского народными депутатами Украины стали:

Юрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95»)

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу «Квартала 95»)

Роман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала»)

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, участник команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя украинского парламента.

Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с Зеленским)

Александр Кабанов (сценарист «Квартала 95»)

Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания Качуры предоставляла услуги «Студии Квартал 95»)

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со «Студией Квартал 95»)

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни)

Владимир Воронов (по данным СМИ сотрудничал с «Квартал-концертом")

Елена Хоменко, (директор по управлению и развитию цифровых продуктов «Квартала 95»)

Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя Офиса президента Ермака)

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН)

Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха»)

Максим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт»)

Николай Стефанчук (брат Романа Стефанчука)

В центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах оказались такие личности связанные в «Кварталом» и Зеленским:

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ имел связи с «Студией Квартал 95») - заместитель главы МВД.

Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины.

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества со «Студией Квартал 95» в Запорожье) - председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Сергей Борзов (по данным СМИ является человеком народного депутата Борзов, ексдиректор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Государственного управления делами.

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка.

В органах безопасности получили должности:

Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ.

Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины.

Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - руководитель департамента информационной политики Офиса президента.

Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») - ексрадник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Квартала 95») - первый заместитель главы Офиса президента.

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник президента.

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») - заместитель руководителя Офиса президента.

Отметим украинцы возмущены таким положением дел. Президенту напомниди об обещании, которое к сожлению оказалось ложью.

«Новости, на которые мы заслужили», «Это ужасно…», «Рука руку моет», «Они все клавишники виртуозы», «Капец стране», «Хоть посмеемся((», - пишут в сети.

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